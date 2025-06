Incêndios. GNR anuncia ativação de mais 150 postos de vigia

A Guarda Nacional Republicana (GNR) ativou, este domingo, a rede secundária de postos de vigia, com 150 postos, que se somam aos 80 da rede primária já ativados, no âmbito da operação Floresta Segura 2025.

Numa publicação na rede social Facebook, a GNR refere que, no âmbito da operação Floresta Segura 2025, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), ativou, em 5 de maio, a rede primária de postos de vigia.

Esta é "composta por 80 postos, guarnecidos por 320 operadores" e vai estar em funcionamento até ao dia 3 de novembro.

Desde este domingo, está ativada a rede secundária de postos de vigia, acrescentando 150 postos, "guarnecidos por 600 operadores, que irão operar até 15 de outubro".

"Estas estruturas integram a Rede Nacional de Postos de Vigia e articulam-se com o Sistema de Videovigilância Florestal, atualmente constituído por 147 câmaras de videovigilância, reforçando a vigilância, deteção e resposta aos incêndios rurais em todo o território nacional", adianta a GNR.

A Rede Nacional de Postos de Vigia "assegura a deteção fixa das ocorrências de incêndios e garante a confirmação da localização dos mesmos, contribuindo para um célere despacho dos meios de combate, em todo o território do continente".

A GNR acrescenta que a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) mantém-se disponível para denúncias e pedidos de esclarecimento.