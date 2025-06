IPMA registou hoje 46,6 graus Celcius em Mora no distrito de Évora

A temperatura mais elevada registada este domingo foi de 46,6º Celsius em Mora, distrito de Évora, um valor próximo do máximo absoluto no país, em 01 agosto de 2003, então 47,3 graus na Amareleja (Beja), segundo o IPMA.

"Para já, a temperatura mais elevada no dia de hoje, até esta hora, [foi] 46,6ºC em Mora", afirmou a meteorologista Alexandra Fonseca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ressalvando que são valores preliminares que carecem de confirmação pela Divisão do Clima.

Segundo Alexandra Fonseca, aquele valor foi registado às 15:30.

Numa conversa telefónica uma hora depois, a meteorologista adiantou que, à partida, a temperatura já não deve aumentar hoje.

Já no sábado, foram registados 45,4ºC em Alvega, concelho de Abrantes, no distrito de Santarém.

A meteorologista disse que o maior valor da temperatura máxima do ar registado em Portugal foi em 01 de agosto de 2003, na Amareleja, concelho de Moura, distrito de Beja, então 47,3ºC.

Quanto à temperatura máxima para o mês de junho, "o recorde registado até hoje foi um pouco mais baixo, de 44,9ºC, em Alcácer do Sal [distrito de Setúbal], em 17 de junho de 2017", declarou.

Alexandra Fonseca adiantou que para segunda-feira "já começa a haver uma descida [das temperaturas] em alguns locais do país, no entanto, ainda é uma descida que não é muito significativa".

"Vai notar-se, principalmente, na faixa costeira da região Centro e, portanto, o país, principalmente no Interior, vai manter-se com estas temperaturas elevadas", declarou.

A meteorologista do IPMA explicou que, "apesar de descer um, dois graus, no Interior essas temperaturas ainda estarão elevadas", justificando o aviso vermelho emitido pelo IPMA.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre hoje e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.