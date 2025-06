Benfica quer condenação de Rui Pinto superior a cinco anos

Os advogados que representam o Benfica insistiram esta segunda-feira na condenação do criador do Football Leaks, Rui Pinto, alegando que não deve ser inferior a cinco anos, e rejeitaram considerar o arguido um denunciante.

No Tribunal Central Criminal de Lisboa, a sessão de hoje ficou marcada pelas alegações finais dos assistentes no processo Benfica, Benfica SAD e Benfica Estádio, bem como da representante do ex-presidente do clube Luís Filipe Vieira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O arguido é praticamente reincidente, não confessou os factos, não revelou um mínimo de arrependimento, estes factos revelam uma personalidade adversa às normas e regras sociais, há uma motivação fútil das suas ações e tem diversidade de alvos. Ponderando tudo isto, será justa uma pena, por mais de uma centena de crimes, mais próxima de um ano do que do limite máximo de 25 anos?", indagou o advogado Rui Costa Pereira, representante do Benfica, durante a sua intervenção.

Acusando Rui Pinto de procurar "o melhor de dois mundos" e "atirar areia para os olhos do tribunal", apregoando vontade de colaborar com a justiça, mas a "entrar mudo e sair calado" do tribunal, recusando-se a responder aos "ofendidos pelos seus crimes", o advogado do Benfica apontou que o arguido "procurou reinventar" o conceito de denunciante e lamentou não se saber em que processos colaborou.

"Rui Pinto é um justiceiro, e um justiceiro não é um denunciante. Merece proteção reforçada, por força da proximidade que tem, num contexto profissional, com a fonte das informações que acaba por revelar. Tentou comprovadamente extorquir uma das vítimas e apressou-se a montar um esquema que permitisse encobrir as suas motivações", disse, apontando que "tudo faz para fugir à responsabilidade".