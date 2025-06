Combustíveis. Preços descem bastante esta segunda-feira

O preço da gasolina e do gasóleo descem consideravelmente esta segunda-feira.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, que cita fontes do setor, o gasóleo vai descer 4 cêntimos. Já a gasolina vai cair 3,5 cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,575 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá descer para 1,687 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa esta sexta-feira 1,615 euros, enquanto o do litro da gasolina vale 1,722 euros.