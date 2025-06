Concentração de ozono ultrapassou limite em Lisboa e na Amadora

A concentração de ozono de 180 ug/m3, definida como limiar de informação deste poluente, foi ultrapassada esta segunda-feira nas estações de monitorização da qualidade do ar na Reboleira, concelho da Amadora, e no Restelo, concelho de Lisboa.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo anunciou que o valor de concentração de ozono foi ultrapassado naquelas duas estações de monitorização da qualidade do ar entre as 14h00 e as 15h00 de segunda.

Segundo a CCDR, para os valores de concentração observados, o ozono pode provocar alguns efeitos na saúde humana, especialmente em grupos da população mais sensíveis tais como crianças, idosos, asmáticos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas.

"A exposição a este poluente afeta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações nos olhos", refere o organismo.

O valor de concentração de ozono de 180 µg/m³ (microgramas por metro cúbico), definido como limiar de informação para este poluente, foi ultrapassado na Reboleira em 15 ug/m3 para um total de 195 ug/m3 e em 20 ug/m3, no Restelo, num total de 200 ug/m3.

Enquanto esta situação se mantiver, é recomendável que os grupos da população mais sensíveis, que se encontrem nos locais afetados, reduzam ao mínimo a atividade física intensa ao ar livre e evitem a permanência no exterior.

Sete distritos do continente mantêm-se esta segunda sob aviso vermelho, o mais elevado, por causa do calor, uma situação que começará a melhorar na terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai vigorar até às 21h00, passando a maior parte a laranja (o segundo mais grave) pelo menos até às 21:00 de terça-feira, à exceção de Setúbal e Lisboa, que às 21h00 de segunda passam logo a amarelo.

Sob aviso laranja estão esta segunda-feira Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Faro. Em Viseu, Coimbra e Faro este aviso vai vigorar até final de segunda (21:00), em Vila Real durará até às 21:00 de terça-feira e nos distritos de Bragança e Guarda estende-se até às 18:00 de quarta-feira.

Por causa da onde de calor que atinge o país, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou para os riscos para a saúde, recomendando que se beba água, evite bebidas alcoólicas e opte por ambientes frescos ou climatizados.