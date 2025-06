Contrato do INEM para o transporte aéreo de emergência médica com luz verde do TdC

O Tribunal de Contas (TdC) anunciou esta segunda-feira que concedeu o visto ao contrato do INEM para o transporte aéreo de emergência médica, no âmbito do concurso público que prevê a operação de quatro helicópteros pela empresa Gulf Med.

"O TdC informa que concedeu o visto ao contrato do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) relativo à locação de quatro meios aéreos e aquisição de serviços de operação e manutenção das aeronaves para o serviço de helicópteros de emergência médica", adiantou o tribunal em comunicado.

A concessão deste visto foi anunciada na véspera de a Força Aérea iniciar na terça-feira o transporte de emergência médica, com quatro helicópteros disponíveis 24 horas por dia, uma operação transitória que envolve também dois aparelhos da empresa Gulf Med, que só vão operar durante o dia.

O envolvimento da Força Aérea Portuguesa (FAP) no transporte de emergência médica foi anunciado na última semana, a solução encontrada pelo Governo até que o contrato que resultou do concurso público adjudicado à empresa Gulf Med, em março desde ano, obtivesse o visto do Tribunal de Contas.