Falta de professores. Auditoria conclui que não é possível apurar quantos alunos foram afetados

Não é possível verificar quantos alunos ficaram sem aulas por falta de professor. A conclusão é da auditoria encomendada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação a uma consultora externa, divulgada esta segunda-feira de manhã pelo gabinete de Fernando Alexandre.

Segundo a KPMG, o sistema tem “lacunas e insuficiências que que põem em causa a solidez dos dados reportados pela DGEstE referente ao número de alunos sem aulas a uma disciplina, bem como a possibilidade de verificação desse mesmo número para os anos letivos 2023/2024 e 2024/2025”.

A consultora recomenda ainda a implementação de um sistema que “permita recolher de forma tempestiva e centralizada, diretamente das escolas”, informação sobre a evolução do número de alunos sem aulas, através, por exemplo, “da recolha e compilação dos sumários das aulas” existentes em suporte eletrónico.

No comunicado enviado às redações, o Ministério aponta concretizar esta solução "a partir do próximo ano letivo" de forma a poder "monitorizar com rigor, credibilidade e transparência o número de alunos sem aulas, a cada disciplina, em diferentes momentos e ao longo do ano letivo".

"Esta informação será essencial para adotar medidas de política pública que mitiguem situações de alunos sem aulas por períodos prolongados, garantindo assim a equidade no acesso a uma educação de qualidade, com melhores aprendizagens e maior probabilidade de sucesso ao longo do percurso escolar", lê-se no comunicado.

No fim de semana, a Fenprof estimava que quase um milhão e meio de alunos tinha ficado sem aulas, devido à falta de professores.

[notícia atualizada às 12h32]]