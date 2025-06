​Fenprof quer férias de verão maiores para alunos do pré-escolar e primeiro ciclo

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) quer que os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo tenham um calendário escolar semelhante aos outros ciclos de escolaridade do ensino básico.

Em comunicado, a Fenprof recorda que os alunos do pré-escolar e Primeiro Ciclo terminaram as aulas numa altura em que o ano letivo dos outros ciclos de escolaridade já tinha encerrado.

A estrutura sindical considera que esta diferença de calendários “não tem qualquer justificação pedagógica, limitando-se a sobrecarregar as crianças e os docentes destes níveis de ensino com tempo excessivo de atividades letivas”.

“São precisamente os mais novos – a quem se exige mais atenção, cuidado e acompanhamento – que são sujeitos à frequência de atividades letivas por mais tempo. No caso do 1.º Ciclo e da Educação Pré-escolar, falamos de dias com cinco horas letivas diárias, sem reduções, sem pausas, sem alternativas ajustadas a esta fase do calendário”, lê-se no comunicado da Fenprof.

A federação de professores considera ainda que o desfasamento dos calendários escolares “serve apenas o interesse de manter as crianças ocupadas, resolvendo problemas de ordem social e de resposta às necessidades das famílias, sem fins verdadeiramente escolares”.

Assim, a Fenprof “exige que se proceda à harmonização do calendário escolar, garantindo que o final das atividades letivas no 1.º Ciclo e na Educação Pré-Escolar ocorra simultaneamente com os restantes ciclos do ensino básico”.

A Fenprof recorda ainda que, no passado dia 20 de junho, solicitou à tutela a abertura de um processo negocial sobre a organização do próximo ano letivo, acrescentado que considera esta a “oportunidade para debater e resolver as questões do calendário letivo, melhorando-o”.

Neste momento, está aprovado o calendário escolar para os próximos três anos letivos – 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. A aprovação do calendário por quatro anos letivo aconteceu há um ano.