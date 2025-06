Fogo em Castelo Branco entrou em fase de resolução às 14h10

O incêndio que começou no domingo numa zona florestal no concelho de Castelo Branco entrou em fase de resolução pelas 14h11 desta segunda-feira.

"O incêndio entrou na fase de resolução pelas 14:11 e, neste momento [15:00] continuam mobilizados 152 operacionais apoiados por 49 veículos e três meios aéreos", segundo fonte do Comando Sub Regional da Beira Baixa da Proteção Civil.

O incêndio teve o alerta pelas 17h00 de domingo nas povoações de Almaceda e Padrão, no concelho e distrito de Castelo Branco e chegou a ter nove meios aéreos no combate. Ao final da noite de domingo, as autoridades anunciaram que entrou em fase de rescaldo, mas voltou a ficar ativo durante a madrugada de segunda.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre hoje e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.