Homem morre afogado em Penalva do Castelo

Um homem de 49 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um afogamento em Ínsua, concelho de Penalva do Castelo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"Tivemos um alerta para um afogamento em Ponte das Porcas, Ínsua. Do incidente resultou uma vítima mortal", disse o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a mesma fonte, "o alerta foi dado pelas 14h47 e o óbito foi declarado no local perto das 17h00, pela equipa da VMER" (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à agência Lusa que o afogamento aconteceu na ribeira de Pindelo, na freguesia de Ínsua, concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

No local estiveram seis operacionais apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.