Incêndio em Castelo Branco com reforço de meios no combate aéreo

O incêndio que deflagrou este domingo numa zona florestal no concelho de Castelo Branco "continua ativo", pelas 09h00, tem agora reforço de meiosa aéreos no combate, confirmou a Renascença.

O comandante Miguel Oliveira, da Proteção Civil, diz que a operação decorre "favoravelmente", mas estão, neste momento, quatro aeronaves a ajudar a apagar as chamas.

Um outro incêndio que lavrava no domingo em Alvorão, Torres Novas, e estava às 19h00 a ser combatido por 109 operacionais, apoiados por 29 veículos e três meios aéreos, foi dominado ao final do dia de domingo e entrou em fase de rescaldo às 22h15, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo da ANEPC.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre segunda-feira e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre segunda-feira e terça-feira.

[Atualizado às 10h00]