Incêndios. Mais de 90 concelhos do continente em risco máximo

Mais de 90 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve estão em risco máximo de incêndio esta segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos que estão sob este alerta pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda em risco "muito elevado" e "elevado" quase todos os concelhos dos distritos do continente.

Apenas cerca de 30 municípios, a maioria no litoral do país, estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Devido à vaga de calor que está a atingir o país, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, o mais grave de todos. São eles Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Faro estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) e os restantes sob aviso amarelo (o menos grave).

Sete distritos sob aviso amarelo

Sete distritos do continente mantêm-se esta segunda-feira sob aviso vermelho, o mais elevado, por causa do calor, uma situação que começará a melhorar na terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai vigorar até às 21h00, passando a maior parte a laranja (o segundo mais grave) pelo menos até às 21h00 de terça-feira, à exceção de Setúbal e Lisboa, que às 21h00 desta segunda-feira passam logo a amarelo.

Sob aviso laranja estão hoje Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Faro. Em Viseu, Coimbra e Faro este aviso vai vigorar até final desta segunda-feira (21h00), em Vila Real durará até às 21h00 de terça-feira e nos distritos de Bragança e Guarda estende-se até às 18h00 de quarta-feira.

Por causa da onde de calor que atinge o país, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou para os riscos para a saúde, recomendando que se beba água, evite bebidas alcoólicas e opte por ambientes frescos ou climatizados.

No conjunto de recomendações divulgadas na sexta-feira na sua página da internet, aconselha a que as pessoas se mantenham em ambientes frescos ou climatizados pelo menos por duas a três horas por dia, evitem a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00, utilizem protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina.