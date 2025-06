Foram mais de 50 mil alunos, do 11.º ano e do 12.º ano, que esta segunda-feira fizeram provas de Matemática. O IAVE já disponibilizou os critérios de correção dos exames de Matemática A, B e Aplicada às Ciências Sociais.

O exame de Matemática A voltou a ser a quarta prova com maior número de inscritos, com 38.733 alunos inscritos. No exame de Matemática B inscreveram-se 6.599 alunos e no exame de MACS 15.388.