Julgamento Anjos. Joana Marques pede para falar em tribunal

Ao terceiro dia de julgamento, a humorista Joana Marques vai pedir para prestar declarações ao tribunal.

Na última sessão, a defesa da humorista manifestou ao tribunal que a ré quereria falar sobre o processo que a opõe aos cantores Nelson e Sérgio Rosado. A Renascença apurou que esse pedido deverá ser feito no arranque dos trabalhos desta segunda-feira.

Para a terceira sessão do julgamento, que começou no passado dia 17 de junho, estão agendadas várias testemunhas: o contabilista da banda de música pop, constituída em 1999, é o último a ser ouvido do rol de pessoas apresentado pelos músicos. Estão ainda agendadas as testemunhas da humorista, Ricardo Araújo Pereira e Fernando Alvim, também eles humoristas, e o agente Miguel Isaac.

Os Anjos prestaram declarações na primeira sessão de julgamento, altura em que descreveram ao tribunal o que aconteceu no episódio em que interpretaram o hino de Portugal na MotoGP, em Portimão, em abril de 2022, assim como os danos que dizem ter sofrido, com 11 concertos cancelados, contratos, patrocínios e projetos anulados.

Admitiram que o vídeo não correu bem, lembrando que a Dorna, responsável pela transmissão para o público, assumiu as falhas técnicas que fizeram passar uma versão que não correspondia ao que se ouviu no local.

Acusam Joana Marques de ter sido maldosa e de uma “manipulação” que gerou uma “onda de bullying” após ter “adulterado” um vídeo para satirizar a interpretação que os cantores fizeram do hino. Disseram ter sofrido familiarmente quando lhes foi apontado o facto de terem “assassinado” o hino.

Referem danos profissionais e pessoais, incluindo físicos, com uma crise de acne alegada por um dos irmãos, que lhe deixou marcas na cara, e um derrame no olho, noutro dos cantores, além de um estado depressivo que obrigou a medicação, afetando a família e colaboradores da banda, que ficaram abalados e com menos recursos financeiros.

A dupla pede uma indemnização de mais de um milhão de euros por danos profissionais e pessoais.