Mais de 300 operacionais combatem fogo florestal em Arouca e Aljustrel

Cento e dois operacionais combatem esta segunda-feira um incêndio em Alvarenga, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto. Já no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, estão quase 200.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 16h10, estavam em Alvarenga 102 operacionais, 25 veículos e sete meios aéreos. O alerta foi dado pelas 14h23, indica a Proteção Civil. Em Aljustrel, o alerta foi dado às 13h09, e eclodiu numa área de povoamento florestal no Monte do Cerro. Estavam no terreno quatro meios aéreos.

A mesma fonte revela não haver registo de habitações em perigo no distrito de Aveiro decorrendo o incêndio em área de mato.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre hoje e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.