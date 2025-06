O que são as "nuvens rolo" que assustaram banhistas nas praias portuguesas?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou esta segunda-feira que o fenómeno meteorológico raro observado no domingo em praias da região Centro resultou da formação de nuvens em forma de rolo.

O IPMA indica, em comunicado, que as "nuvens rolo" formaram-se no mar cerca das 15h30, tendo-se aproximado da costa oeste de Portugal continental entre Peniche e Póvoa de Varzim entre as 17h00 e as 18h00.

Segundo o IPMA, as nuvens rolo são "relativamente raras" e só foram inseridas no atlas das nuvens da Organização Meteorológica Mundial na última revisão, em 2017.

Os banhistas foram surpreendidos com uma nuvem parecida com uma onda gigante, acompanhada por vento forte, devido à diferença de temperatura entre superfície terrestre e do mar.