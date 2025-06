Operação Pretoriano. Pedida pena de prisão efetiva para casal Madureira

[Em atualização]



O Ministério Público pediu a pena de prisão efetiva acima de cinco anos quer para Fernando Madureira, antigo líder da claque Super Dragões, apoiante do FC Porto, quer a sua mulher, Sandra Madureira.

O pedido foi conhecido esta segunda-feira, durante o período de alegações finais do julgamento da Operação Pretoriano, que decorre no Porto.

No arranque das alegações finais da Operação Pretoriano, a procuradora Susana Catarino considerou que o casal Madureira tinha um interesse desmedido em manter Pinto da Costa no poder do FC Porto.

A procuradora sustenta que Fernando Madureira elaborou e organizou um plano para garantir a aprovação dos estatutos e que o que aconteceu na AG teve como responsável Fernando Madureira, sendo que os arguidos alinharam nesse plano.



Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira, começaram em 17 de março a responder por 31 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto, sob forte aparato policial nas imediações.

Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma AG do FC Porto, em novembro de 2023.

Entre a dúzia de arguidos, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, a medida de coação mais forte, enquanto os restantes foram sendo libertados em diferentes fases.