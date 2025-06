​Telemóveis nos colégios. “Lamentaríamos se a regra fosse total proibição”

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) espera que a proibição de telemóveis nas escolas não seja total.

O ministro da Educação esclareceu esta segunda-feira que a proibição que o Governo pretende implementar nas escolas até ao segundo ciclo vai abranger ensino público e privado.

Ouvido pela Renascença, o diretor executivo da AEEP começa por dizer que, no entender dos privados, o tema, “neste momento, ainda é um não assunto, na medida em que depende do que for a norma”.

Rodrigo Queiroz e Melo aguarda para conhecer pormenores, mas assegura, desde já, que lamentaria “se a regra fosse a total proibição”.

O dirigente associativo considera que, “especialmente no segundo ciclo, há utilizações pedagógicas de telemóvel nalgumas aulas, nalguns estabelecimentos de ensino e, portanto, também não nos parece adequado que fosse, de todo em todo, proibido”.

Nestas declarações à Renascença, Queiroz e Melo acrescenta que, este assunto, "para o ensino particular e cooperativo, já há muito que está resolvido”, assegurando que “nenhum dos associados que conheça tem uma política de uso livre de telemóveis pelos alunos do primeiro e segundo ciclo”.

Ainda assim, a AEEP considera a iniciativa do Governo, do que é conhecida até ao momento, “desnecessária, mas razoável”.