AIMA abre vagas para agendar a renovação de vistos expirados

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) abriu esta terça-feira no seu site um espaço para "agendamento de prorrogação de vistos".

"Para esta nova funcionalidade foi criado um novo assunto "Vistos", que requer o envio obrigatório das cópias digitalizadas do Passaporte e do Visto", refere a AIMA em comunicado, salientando que os imigrantes "poderão também submeter até mais três documentos" de acordo com o tipo de documento requerido.

Quem tenha vistos de trabalho, de nómada digital, de estudante ou de outra modalidade, poderá requerer a renovação no endereço https://contactenos.aima.gov.pt/contact-form.

Esta solução corresponde à promessa do Governo, anunciada no final de junho, de acelerar o processo de renovação dos documentos caducados.

O Governo ordenou à estrutura de missão da AIMA, responsável pela regularização dos processos pendentes, que se dedique a esta questão.

O objetivo é que a documentação caducada fique regularizada até 15 de outubro, anunciou então o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

O executivo estima em mais de 370 mil o número de imigrantes com documentação atrasada. Esses documentos têm sido validados por decisões administrativas, que amplia o prazo limite, mas muitos imigrantes têm tido problemas junto das autoridades de outros países.