Airbnb disponibiliza portal digital para Câmara do Porto monitorizar anúncios em tempo real

A Airbnb vai disponibilizar à Câmara do Porto um portal digital que permite monitorizar anúncios em tempo real e remover alojamentos que não cumpram a legislação local, iniciativa que inclui uma campanha de sensibilização para anfitriões, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto dá conta de que o portal digital permitirá à autarquia acompanhar o processo dos alojamentos anunciados na plataforma e que, através desta ferramenta, o município poderá solicitar a remoção imediata de anúncios que não respeitem as regras locais, reforçando o combate ao alojamento não registado.

A medida integra-se numa parceria entre a Airbnb e a autarquia, alinhada com a Estratégia de Futuro para a Sustentabilidade do Destino Porto, "que promove um turismo autêntico, equilibrado e resiliente, ao serviço do território, das comunidades e da qualidade de vida urbana", acrescenta a Câmara liderada pelo independente Rui Moreira.

Também a Airbnb, em comunicado, dá conta de que o acordo inclui o lançamento de uma campanha de sensibilização dirigida aos anfitriões locais, bem como a promoção de experiências turísticas que incentivem a descentralização dos visitantes pela cidade.

"Em conjunto, estas iniciativas ajudarão os anfitriões a cumprir as novas regras do Alojamento Local — incluindo a obrigatoriedade de comprovativo do seguro de responsabilidade civil — e contribuirão para um turismo mais responsável e sustentável no Porto", considera a plataforma.

Questionada pela Lusa, fonte da Airbnb referiu que o portal digital estará pronto em setembro, estando atualmente a proceder-se ao ajuste da "plataforma à realidade do Porto".

Para a vereadora do Turismo e Internacionalização da Câmara Municipal do Porto, Catarina Santos Cunha, em causa está "um turismo mais qualificado, mais descentralizado e mais comprometido com a cidade".

"É fundamental promover um setor de alojamento local que respeite as regras e contribua positivamente para o tecido urbano e social. Trabalhar com plataformas globais como a Airbnb é essencial para garantir uma ação eficaz, articulada e transparente", refere a vereadora, citada numa publicação no "site" da autarquia.

Já o diretor-geral da Airbnb Marketing Services, Jaime Rodriguez Santiago, considera que "esta parceria representa mais um passo concreto no compromisso da Airbnb com um modelo de turismo mais sustentável, equilibrado e responsável".

"Acreditamos que o turismo deve ser uma força positiva e queremos continuar a trabalhar lado a lado com o Porto para garantir que os benefícios do turismo sejam partilhados por todos -- dos anfitriões e hóspedes às comunidades que tornam a cidade tão especial", aponta o diretor.