"Esmurrou-me a cabeça tantas vezes". Betty Grafstein quebra silêncio e acusa Castelo Branco

Um ano depois terem sido tornadas públicas as denúncias de violência doméstica de José Castelo Branco sobre Betty Grafstein, e que levaram à sua detenção , a ex-mulher do socialite quebrou o silêncio e admitiu, esta segunda-feira, os abusos sofridos durante a relação.

Com um exemplar do jornal do New York Daily News na mão, mostrando que o seu relato é recente, Betty assumiu as agressões físicas que sofreu às mãos de José Castelo Branco.

"Muita gente que conheço tem-me defendido e não sei porque é que fiquei tanto tempo com o José, quando ele me esmurrou a cabeça tantas vezes. Sou uma tola, na verdade. Não fui esperta e tive medo, creio. Infelizmente, fiquei presa numa armadilha”, disse.



O testemunho de Betty surge um dia após José Castelo Branco ter partilhado nas redes sociais uma fotografia de ambos com uma descrição onde relembra o amor que "foi testado muitas vezes", mas "que sobreviveu".

"Hoje, só desejo que estejas bem. Apesar de tudo, continuo a pensar em ti com ternura. E continuo a amar-te com todo o meu coração", escreveu.