Homem detido por violar jovem internada no Hospital de Portalegre

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Portalegre, um homem de 56 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, agravado, ocorrido no passado dia 28 de junho. A administração do hospital, citada pela Lusa, garante que vai abrir um processo de inquérito interno.

A investigação foi conduzida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, tendo os factos ocorrido no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Portalegre, onde tanto o suspeito como a vítima, uma jovem de 19 anos, se encontravam internados.

Segundo a PJ, o arguido terá aproveitado a vulnerabilidade da jovem, que não dispunha da capacidade de discernimento nem da autonomia necessária para consentir ou resistir ao ato, para a violar no seu próprio quarto. A agressão apenas terminou quando um enfermeiro entrou e interrompeu o ataque.

"Aproveitando-se do facto da ofendida não possuir capacidade e discernimento necessários a uma livre decisão, nem para lhe oferecer qualquer resistência, acabou por violá-la no seu quarto, só tendo cessado a sua conduta quando foi interrompido por um dos enfermeiros", lê-se no comunicado.

O detido, que já possui várias condenações anteriores pelo crime de violação, será presente esta terça-feira a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo (ULSAA), Ilídio Pinto Cardoso, considerou os factos descritos pela PJ como "muito graves" e afirmou que será aberto um inquérito interno.