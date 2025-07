IRN. Balcões de Lisboa e Porto reforçados para acelerar pedidos de nacionalidade

O Governo vai reforçar a partir desta terça-feira os recursos da Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa com quatro assistentes técnicos e do Arquivo Central do Porto com sete, uma medida para acelerar a tramitação de pedidos de nacionalidade.

"A partir de 1 de julho, em Lisboa, o IRN [Instituto de Registos e Notariado] reforça os recursos humanos da Conservatória dos Registos Centrais, passando a contar com o apoio de mais quatro assistentes técnicos. No Porto, o Arquivo Central do Porto será reforçado com uma equipa de sete assistentes técnicos, para acelerar a entrada no sistema dos pedidos apresentados por correio e a tramitação dos pedidos pendentes", anunciou a tutela.

Em comunicado, o INR e o Ministério da Justiça acrescentam que para "tornar mais eficiente a tramitação dos processos, o balcão do Arquivo Central do Porto encerrará, temporariamente, o atendimento presencial, para poder dedicar os seus recursos aos pedidos recebidos por correio e canal "online"".

"Para melhorar a eficiência dos serviços da área da Nacionalidade, o IRN tem vindo a implementar um conjunto de medidas de digitalização, suportadas em ferramentas tecnológicas, que visam aumentar a capacidade de tramitação de processos, reduzindo, consequentemente o tempo de espera", lê-se na nota de imprensa, na qual o IRN aconselha utilização dos canais não presenciais.

"O envio do pedido de nacionalidade por correio, pelo requerente, e submissão "online", por mandatários, são opções mais convenientes e rápidas, que dispensam deslocações desnecessárias aos balcões", refere.

Com 18 balcões por todo o país, com horário de atendimento das 09h00 às 16h00, o INR recorda que o atendimento espontâneo -- ou seja presencial e sem marcação -- nos balcões da Nacionalidade está sujeito à disponibilidade das senhas que forem emitidas durante o dia, em cada local, sendo que os locais que registam maior afluência de utentes são os balcões de Lisboa e Porto.

Aconselha outros canais como o envio por correio postal e a submissão "online" dos pedidos, bem como a consulta "online" do estado do processo e o recurso à linha de apoio.

"O IRN informa que há alternativas ao atendimento presencial que permitem poupar tempo e deslocações desnecessárias, recomendando-se a utilização dos canais não presenciais", termina.

Na segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado alertou para a possibilidade de encerramento de conservatórias por falta de trabalhadores e para o aumento de pedidos de nacionalidade provocados por eventuais alterações à lei.

Na semana passada, o mesmo sindicato considerou que as alterações anunciadas à lei de nacionalidade estão a provocar uma "corrida às conservatórias" para submissão de novos pedidos, a juntar aos 700 mil já pendentes a nível nacional.

Segundo os dados sindicais, o crescimento no número de novo pedidos acontece quer "nas submissões "online" --- realizadas por advogados e solicitadores --- como presencialmente, nos diversos postos de atendimento: conservatória dos registos centrais, Arquivo Central do Porto e restantes Conservatórias do Registo Civil em todo o território nacional".