​Manuais escolares. Já há datas para aceder aos vales

A partir de 28 de julho começam a ser emitidos os vales para levantamento ou compra dos manuais escolares para o próximo ano letivo.

De acordo com a informação disponibilizada pela plataforma MEGA, os primeiros vouchers começam a ser emitidos a partir de 28 de julho para os alunos do primeiro ciclo e alunos do 9º ano.

Já para os alunos do segundo ciclo, bem como os de 7.º e 8.º anos, os vales estarão disponíveis a partir de 4 de agosto.

Os alunos do secundário verão os vouchers emitidos a partir de 11 de agosto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os manuais atribuídos aos alunos devem ser devolvidos no fim do ano, exceto para os alunos do primeiro ciclo.

Os encarregados de educação terão acesso à plataforma MEGA a partir de 14 de julho.

Através destes vouchers os alunos podem levantar manuais reutilizados nas escolas ou adquirir novos nas livrarias aderentes, estando expresso nos cupões se foi atribuído ao aluno manuais novos ou reutilizados.