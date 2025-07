Máximos históricos de temperatura alcançados em 31 estações

Cerca de um terço das estações meteorológicas de Portugal continental ultrapassaram ou igualaram, no fim de semana, os seus anteriores máximos históricos de temperatura máxima para o mês de junho, segundo o IPMA.

No domingo, foi atingido em Mora, Évora, um novo extremo absoluto para o mês de junho em Portugal continental, com a estação meteorológica a marcar 46,6° centígrados.

O anterior extremo era de 44,9º, registado em Alcácer do Sal no dia 17 de junho de 2017, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As 31 estações em que foram alcançados ou ultrapassados máximos foram, além de Mora, Alvega com 46º (último máximo era de 45,4), seguido de Alvalade, Coruche, Tomar, Pegões, Avis, Mértola, Santarém, Amareleja, Reguengos, Beja, Proença a Nova, Zebreira, Alcoutim, Estremoz, nelas, Chaves, Cabeceira de Bastos, Moimenta da Beira, Arouca, cabril, Zambujeira, Vila Real, Viseu, Pampilhosa da Serra, Vinhais, Lamas de Mouro, Foía e Montalegre, que alcançou os 34,4 graus (anterior máximo tinha sido de 34º em 20 de junho de 2003. .

Na estação de Portalegre foi também ultrapassado, no domingo, o anterior máximo absoluto da temperatura mínima do ar, em junho, com 31,5º.

De acordo com os dados do IPMA, ainda no domingo, cerca de 82% das estações meteorológicas registaram valores de temperatura máxima do ar superiores a 35°C e cerca de 37% das estações meteorológicas alcançaram valores de temperatura máxima do ar superiores a 40°C.

Esta análise é feita a partir da rede do IPMA, composta por 90 estações meteorológicas automáticas no continente.

Entre sexta-feira e segunda-feira, vários distritos estiveram em aviso vermelho, o mais elevado devido às altas temperaturas, motivadas por uma massa uma massa de ar proveniente do norte de África, favorável a uma situação meteorológica de tempo muito quente e seco.

Os distritos em causa foram os de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.