Receita bruta em apostas online aumentou 9,1% nos primeiros três meses do ano

A receita bruta gerada pelos jogos e apostas online aumentou 9,1% nos primeiros três meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo os números divulgados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), de janeiro a março, foi registado um aumento da receita bruta de 23,8 milhões de euros em relação ao trimestre homólogo de 2024.

Ao todo, no primeiro trimestre, a receita do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) em apostas foi de 82,7 milhões de euros - menos 4% que no período homólogo. Da receita trimestral, cerca de 20% (ou seja, qualquer coisa como 15 milhões de euros) serão canalizados para o financiamento das federações desportivas.

Os números apontam para uma redução do volume de apostas desportivas na ordem dos 13% em relação ao mesmo período do ano passado, além de uma queda de 8% nas receitas brutas de casino, em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Entre janeiro e março, a atividade de jogos e apostas online gerou 284,7 milhões de euros de receita bruta. O futebol foi a modalidade com maior volume de apostas, com 71% das apostas realizadas, seguido do ténis e do basquetebol, com 16% e 9,2%, respetivamente. As apostas em Jogos de Máquinas representaram 78,2% do total de apostas em jogos de fortuna ou azar online.

O número de contas ativas e de novos registos caiu em relação ao trimestre anterior, mas continuam a estar registados quase 5 milhões de jogadores.

Nos primeiros três meses do ano, segundo o SRIJ, foram notificados 54 operadores ilegais e 129 sites foram notificados para serem bloqueados, com cinco casos a serem participados ao Ministério Público.