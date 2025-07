Regime do Ensino Superior: ministro admite ajustamentos, proposta apresentada em setembro

O Governo vai retomar o processo legislativo para a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), depois de a proposta anterior ter ficado sem efeito com a queda do anterior executivo.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, iniciou esta terça-feira uma nova ronda de negociações com os partidos com assento parlamentar, manifestando abertura para acolher algumas propostas.

No final dos encontros, Fernando Alexandre sublinhou que, apesar da disponibilidade para dialogar, a proposta anterior já refletia “uma visão muito clara” do que o Governo pretende para o ensino superior em Portugal.

“Ouvimos os partidos, vamos ouvir novamente as universidades, os politécnicos, as associações de estudantes, e em função dessa auscultação vamos fazer alterações que obviamente não poderão ser muito significativas”, disse.

Em causa está a proposta de revisão de um regime em vigor desde 2007, que deveria ter sido revisto em 2013, mas cujo processo ficou interrompido devido à queda do anterior governo. O novo executivo quer agora retomar a proposta e prevê enviar o diploma ao parlamento no próximo mês de setembro.

Entre os temas que continuam a suscitar divergências entre os partidos estão a manutenção do sistema binário, que distingue universidades e politécnicos, e o processo eleitoral para os órgãos de gestão das instituições.

“Há diferenças, por exemplo, em relação a alguns partidos sobre a questão do sistema binário. Nós defendemos de forma clara a distinção entre universidades e politécnicos, mas estamos disponíveis para alguns ajustamentos”, disse o ministro.

O diploma, conforme previsto na proposta aprovada pelo anterior executivo, contempla ainda a possibilidade de fusão de instituições e a integração de estabelecimentos privados em públicos.

Fernando Alexandre considerou que a aprovação deste novo regime é urgente, frisando que “é muito importante que o sistema político tenha a capacidade de concluir este processo que desde 2013 está pendente, para dar às instituições um regime jurídico adequado aos tempos que vivemos e às necessidades do país”.

A proposta de lei será apresentada na Assembleia da República no próximo mês de setembro, segundo adiantou o ministro da Educação.