Sindicato critica Ministério da Educação por permitir exames em salas com temperaturas extremas

A estrutura sindical alerta ainda para o impacto negativo que o calor extremo pode ter no desempenho dos alunos, referindo que, em muitas localidades do Interior, pelas 9h30 — hora de início da prova — as temperaturas já superavam os 30ºC. Assim, o sindicato acredita que em várias salas de aula, a essa hora, o calor ultrapassava os 35ºC, o que, defende, "comprometeu a concentração e o rendimento dos estudantes".

Em condições "inadmissíveis". Foi assim que decorreu o exame nacional de Matemática do 12.º ano, realizado nesta segunda-feira, num dia em que as temperaturas ultrapassaram os 40ºC em várias regiões do país. A acusação é feita pelo SPLIU — Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, que critica o Ministério da Educação por permitir que a prova tenha sido feita nestas condições. E pede urgência na requalificação das salas de aulas, para que o cenário não se repita.

Na nota enviada à Renascença, o SPLIU lembra que já no passado dia 29 de maio tinha alertado a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) para a falta de condições das salas de aula, sobretudo no Interior do país.

Perante a falta de resposta, direciona agora o apelo ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, sublinhando "a urgência de medidas concretas" para evitar que a situação se repita no final do próximo ano letivo e, em particular, na próxima época de exames nacionais.

O sindicato recorda que as alterações climáticas estão a provocar um aumento significativo das temperaturas e que o calor excessivo nas salas de aula afeta diretamente o rendimento dos alunos e os resultados escolares.

“A maioria das salas de aula apresenta grandes superfícies envidraçadas, provocando um efeito de estufa, com temperaturas superiores a 40ºC, prejudicando a concentração e o discernimento intelectual de alunos e professores”, pode ler-se no comunicado. "Existem diversos estudos que apontam para o facto de as condições das salas de aula influenciarem as aprendizagens e os resultados escolares dos alunos. Encontra-se cientificamente comprovado que fatores como o layout do mobiliário escolar, a decoração, e, sobretudo, a iluminação, a ventilação, o conforto térmico e a qualidade do ar, influenciam decisivamente as atitudes e os comportamentos dos alunos na sala de aula, e, consequentemente, o clima propiciador ao sucesso educativo."

O SPLIU defende que o Ministério da Educação deve, em articulação com os municípios ou de forma autónoma, investir na requalificação das escolas. Entre as prioridades apontadas estão o isolamento térmico, a proteção contra a radiação solar, a regulação da luminosidade e a climatização dos espaços.

Embora reconheça que a implementação de “salas de aula inteligentes” possa ser financeiramente exigente, o sindicato considera que medidas mais básicas, mas eficazes, "são indispensáveis para garantir condições dignas" de ensino e aprendizagem.