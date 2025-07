Transparência confirma pedido de oposição de Montenegro sobre clientes da Spinumviva

A Entidade para a Transparência (EpT) confirmou esta terça-feira que um dos pedidos de oposição do primeiro-ministro à consulta pública do seu registo de interesses diz respeito à lista de clientes e serviços prestados pela Spinumviva.

Num comunicado enviado às redações a pedido da direção da EpT, o organismo esclarece que "um dos pedidos de oposição" apresentado pelo primeiro-ministro é "transversal a mais do que uma das declarações únicas" e diz respeito "aos elementos do registo de interesses relativos à lista de clientes/serviços prestados no âmbito da sociedade Spinumviva, Lda". A Transparência não esclarece, no entanto, a natureza dos restantes pedidos.

A entidade sublinha que se encontra "adstrita ao dever de sigilo" previsto no seu estatuto e, por isso, "impedida de revelar os termos das verificações que executa", acrescentando que apenas dá conta do teor de um dos pedidos de oposição feitos pelo primeiro-ministro por "ser já do domínio público".

A EpT sublinha também que solicitou a Luís Montenegro que fornecesse a lista de clientes da Spinumviva, recusando qualquer responsabilidade sobre a divulgação posterior desses dados em órgãos de comunicação social.

Esclarece ainda que o primeiro-ministro "interpôs recurso para o Tribunal Constitucional" de uma decisão da Transparência, que tem efeitos suspensivos sobre o que foi decidido, e que ainda se encontra pendente.