Um morto e dois feridos em colisão na Nacional 235 em Anadia

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, na sequência de uma colisão que ocorreu durante a tarde de hoje na Estrada Nacional (EN) 235 em Sangalhos, concelho de Anadia, informou o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Bruno Almeida, a colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros ocorreu cerca das 14:44, tendo causado a morte a uma mulher de 65 anos.

Ficaram ainda feridas duas pessoas, "com ferimentos aparentemente ligeiros": uma mulher com cerca de 30 anos e um homem na casa dos 40 anos.

"A estrada está interdita desde essa hora, prosseguindo ainda [cerca das 17:30] os trabalhos de limpeza e remoção de destroços", referiu.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Anadia, no local estiveram 14 operacionais apoiados por cinco veículos da sua corporação, bem como INEM, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Aveiro e a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Águeda, num total de cinco homens.

"No local esteve também a GNR de Anadia e de Oliveira do Bairro, o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação de Aveiro, com um total de 10 guardas, apoiados por cinco veículos", concluiu.