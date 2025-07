Banco Alimentar desafia empresas a deixar trabalhadores voluntariarem-se para ajudar

O Banco Alimentar quer desafiar as empresas a aderir a iniciativas de voluntariado. E vai lançar uma campanha para combater aquilo a que chama de "desperdício invisível" ou desperdício de talento.

O Banco Alimentar do Porto apresenta a campanha de combate ao Desperdício Invisível junto das empresas, para incentivar o voluntariado social, esta quarta-feira. A iniciativa será apresentada na QSP Summit, que decorre na Exponor, em Leça da Palmeira.



A ideia desta campanha do Banco Alimentar do Porto é convidar empresas da área da gestão e do marketing, por exemplo, para que os seus trabalhadores façam voluntariado no Banco Alimentar. Seja no trabalho feito diretamente junto dos mais vulneráveis, seja até na melhoria de procedimentos internos da instituição.

A diretora-executiva do Banco Alimentar do Porto diz, à Renascença, que "há uma listagem infinita de setores que podem efetivamente ajudar-nos a melhorar a nossa resposta".

"Ajudando o Banco Alimentar é ajudando diretamente as pessoas para as quais todos os dias trabalhamos", refere.

Joana Leite diz que esta pode ser também uma forma de desconstruir a ideia de que há trabalhos onde é difícil fazer voluntariado.

"Fazemos muito, mas com recursos muito desafiantes. Há um mundo lá fora de pessoas com perspetivas distintas que podem trazer e acrescentar muito", realça.

"Qualquer pessoa pode dedicar um bocadinho do seu tempo e qualquer empresa pode dedicar um bocadinho do seu talento", apela, ainda.