​Derrame de combustível interdita areais do Seixal

Por causa de um derrame de combustível está proibido o acesso aos areais da zona do Seixal, no distrito de Setúbal, bem como à água onde o poluente seja visível.



O incidente aconteceu na terça-feira, durante uma operação de reabastecimento de um navio, no Terminal Multiusos de Lisboa, em Santa Apolónia.

Apesar da pronta intervenção da Capitania do Porto de Lisboa para conter o derrame, parte do combustível atingiu a margem oposta do rio Tejo, indica o comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“Logo após o foco de poluição ter sido detetado, os elementos da Capitania, em colaboração com a autoridade portuária, procederam à contenção do produto poluente de forma a mitigar os efeitos do derrame”, indica a AMN.

No entanto, esta quarta-feira, surgiram vestígios do derrame na margem sul do Tejo.

“Já hoje, devido ao aparecimento de detritos nos areais da zona do Seixal, a Capitania do Porto de Lisboa em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo emitiu um edital que restringe o acesso da população às zonas afetadas, onde seja visível o poluente na água ou na areia”, refere o comandante Ricardo Sá Granja.

A Polícia Marítima recolheu amostras do material como prova para posterior instrução processual.

O navio poluente é responsável pela limpeza das zonas afetadas.