🔴 Direto. Conferência "O Futuro da Europa"

A Conferência “O futuro da Europa: Modelo Europeu e o Esgotamento do Milagre Alemão” é uma oportunidade para debater questões fundamentais para o futuro de Portugal e da Europa. O evento começará com uma receção seguida por uma sessão de abertura, onde João Vieira Lopes, Presidente da CCP, dará as boas-vindas aos participantes.

O final de uma era?

Desde os dias de Angela Merkel que a Alemanha emergiu como um farol de estabilidade e prosperidade na Europa, sustentada pelas suas robustas exportações. Contudo, os recentes desenvolvimentos, incluindo as vulnerabilidades energéticas e industriais europeias, vêm questionar essa narrativa. No seu livro "Kaput", o jornalista e economista Wolfgang Münchau examina de perto essas fragilidades, desafiando a visão prevalecente sobre o futuro económico do país. Dia 2 de julho vai ter oportunidade de o ouvir falar ao vivo sobre esse esgotamento do chamado “milagre alemão”.

As reflexões de Wolfgang Münchau:

Nesta conferência teremos oportunidade de ouvir ao vivo as reflexões de Wolfgang Münchau. O conhecido economista e diretor do Eurointelligence, cujo trabalho jornalístico no Financial Times e The Times tem ajudado a compreender melhor as atuais dinâmicas económicas europeias, é o principal convidado desta sessão. No CCB, a 2 de julho, Münchau terá oportunidade de nos apresentar as grandes linhas do seu pensamento, muitas delas espelhadas no livro "Kaput", um trabalho que desafia as conceções que tínhamos até agora sobre o modelo económico alemão.

Um painel de debate nacional:

À apresentação de Münchau seguir-se-á um debate moderado pelo jornalista da Renascença José Pedro Frazão. São convidados deste painel o gestor António Ramalho, Presidente da Lusoponte; o antigo ministro da economia Augusto Mateus; e João Marques de Almeida, especialista em Relações Internacionais. A conversa promete uma discussão profunda e diversificada sobre o futuro da Europa num contexto de desafios crescentes.

Inscreva-se já para assistir a esta conferência, uma oportunidade para ouvir argumentos e conhecer novos olhares sobre os próximos passos que a Europa deverá tomar no domínio económico tendo em consideração o cenário global atual.

Assista ao streaming:

Assista ao streaming aqui no site, Facebook e YouTube da Renascença.

Consulte aqui o programa:

“O FUTURO DA EUROPA: MODELO ECONÓMICO EUROPEU E O ESGOTAMENTO DO «MILAGRE ALEMÃO»”

9h00 – Recepção e café de boas-vindas

9h30 – Sessão de Abertura

Presidente da Direcção da CCP, João Vieira Lopes

10h00 – Orador Convidado:

Wolfgang Münchau - Economista, jornalista e autor do livro “Kaput”

11.00 – Debate:

António Ramalho

Augusto Mateus

João Marques de Almeida

Moderação: José Pedro Frazão

12h30 – Sessão de Encerramento





Entrada gratuita mediante inscrição.