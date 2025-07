Dirigente de associação de solidariedade social detido na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na Maia um homem, de 74 anos, dirigente de uma associação de solidariedade social, suspeito de se ter apropriado de várias centenas de milhares de euros, anunciou hoje esta polícia de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito é "fortemente indiciado pela prática de uma série de crimes económico-financeiros, estando em causa a apropriação ilegítima de quantias monetárias na ordem das várias centenas de milhares de euros".

De acordo com a polícia, a investigação apontou para "atividade criminosa, designadamente crimes de peculato, falsificação de documento, branqueamento e corrupção ativa e passiva", que "decorre, pelo menos, desde 2017 até à presente data".

O homem ter-se-á apropriado indevidamente de fundos, mediante sobrefaturação de fornecimento de serviços com fornecedores da associação, bem como na aquisição de bens para usufruto pessoal com recursos financeiros da instituição, através de circulação financeira entre as contas bancárias tituladas por aquela e outras tituladas por empresas terceiras na esfera de domínio do dirigente, acrescenta a PJ.

No âmbito da operação, refere a polícia, foram efetuadas nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias.

As buscas tiveram a participação de inspetores e peritos das áreas financeira e informática.

A PJ acrescenta que foram apreendidos elementos probatórios relevantes em suporte físico, digital e contabilístico. .

O nome da associação de solidariedade social "com estatuto de utilidade pública" não foi divulgado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação e o inquérito está a ser titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Maia, no distrito do Porto.

