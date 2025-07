Estão a ser retirados polícias das esquadras para aeroportos, garante sindicato da PSP

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia alertou esta quarta-feira para a falta de meios na PSP para criar a nova unidade de fronteiras e denunciou que estão a ser retirados polícias das esquadras para serem colocados nos aeroportos.

"Tendo em conta que as esquadras já estão desfalcadas como é que se pretende avançar com uma unidade desse calibre, dessa dimensão, numa instituição que não está a ter capacidade de atrair jovens", disse à Lusa o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, a propósito da discussão na sexta-feira na Assembleia da República da proposta do Governo que cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP.

No dia em que a Polícia de Segurança Pública completa 158 anos, o maior sindicato da PSP chama também a atenção para os maiores problemas da instituição: "Falta de atratividade para a profissão, falta de candidatos e valorização da carreira".

Paulo Santos fala de esquadras e aeroportos "desfalcados, com poucos recursos e meios", questionando por isso a criação de uma nova unidade na PSP.

Ressalvando que a ASPP não está contra a criação da UNEF, o presidente do sindicato lamentou que "ainda não foi criada a unidade e os polícias nos aeroportos já estão com muitas dificuldades, com trabalho prolongado, muitos em situação de "burnout", de desmotivação gritante e sem qualquer valorização do ponto de vista remuneratório".

No final de maio, a ASPP tinha alertado para o quadro de exaustão dos profissionais afetos aos aeroportos e chamado a atenção que com a proximidade do verão são necessárias diligências para "ultrapassar os obstáculos e mitigar os danos junto dos cidadãos, mas principalmente junto dos profissionais da PSP".

Questionado sobre o que foi feito, Paulo Santos respondeu que "a única coisa que mudou foi um desvio de elementos das esquadras para os aeroportos".

"Esta tentativa de colocar polícias das esquadras nos aeroportos pode ser interessante para resolver o problema durante um mês ou dois, mas era importante fazer muito mais. Por isso é importante perceber o que Governo está disponível para fazer ao nível da formação e do recrutamento", disse, sublinhando que "as esquadras já estavam desfalcadas e ficam ainda mais desfalcadas".

Paulo Santos disse ainda que quando se avança politicamente para uma decisão, deve ser acautelada a situação atual da PSP e a "pergunta que se coloca é onde estão os polícias para esta unidade".

Como exemplo da "falta de atratividade e de candidatos" na PSP, Paulo Santos indicou que neste mês de julho termina um curso de agentes e apenas vão terminar essa formação 452, quando foi um curso inicialmente pensado para 800 novos elementos.

Nesse sentido, defendeu que "é importante o Governo dar respostas políticas" que valorizem a carreira, dignifiquem os salários e crie um suplemento para os polícias que trabalham nos aeroportos, como acontecia com os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O Governo quer criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP para fazer cumprir a expulsão de imigrantes e assegurar a fiscalização das novas medidas migratórias. .

Depois de na última legislatura PS e Chega terem chumbado um diploma semelhante, a coligação governamental insiste na medida, que recoloca na PSP uma unidade específica, depois do fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2023, e as suas funções terem sido distribuídas pela PSP, GNR, PJ e pela então criada Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que ficou responsável pelo retorno, um sistema, que, segundo o Governo, não funciona e não permite fazer cumprir as ordens de expulsão de imigrantes. .

Segundo o Governo, esta nova unidade será "uma polícia de fronteiras" para controlar as fronteiras à entrada, fiscalizar em todo o país os imigrantes e afastar "quem não cumpra com as regras".