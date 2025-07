Este poderá ser "um ano de fogos florestais graves"

O climatologista Carlos da Câmara alerta que estão criadas condições para um Verão com fogos florestais graves. Em entrevista à Renascença, o investigador do Instituto Dom Luiz, da Faculdade de Ciências Universidade de Lisboa, sublinha que, a longo prazo, “as ondas de calor tendem a ser mais frequentes, mais intensas e com maior extensão territorial”.

Um quadro que, aliado a um ano que, estatisticamente, deverá situar-se “no topo dos oito anos mais quentes de um período de referência de 24”, poderá “dar origem a problemas complicados”.

Carlos da Câmara explica que, “tendo havido uma Primavera muito chuvosa, temos, agora, uma vegetação rasteira muito abundante e que seca com muita facilidade. Ou seja, há muito material propício a arder”. Por isso, avisa, “se tivermos um Verão muito quente e seco, o solo vai ficar desprovido de água”.

“Portanto, uma onda de calor que, em circunstâncias de solo húmido, iria ter um impacto moderado, vai ter esse impacto muito mais exacerbado”, pelo que “este é um daqueles anos em que poderemos ter fogos florestais ou fogos rurais graves”, diz o especialista.

Os estudos revelam que "a intensidade e a extensão das ondas de calor estão a aumentar a uma velocidade e a uma taxa muito elevada”. Por isso, “as ondas de calor vão ser mais frequentes, mais intensas e com maior extensão territorial”.

Carlos da Câmara explica que “estatisticamente, a probabilidade do Verão ser quente e seco e de se situar no topo dos 8 anos mais quentes de um período de referência de 24, ronda os 80%”. Portanto, “há uma probabilidade estatística do Verão ser quente e seco e uma probabilidade muito pequena desse Verão ter características mais frescas”.