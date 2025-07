Gaia. Retomada circulação de comboios na Linha do Norte

A circulação de comboios na Linha do Norte, que esteve cortada no sentido sul-norte entre a Granja e Francelos Sul, em Gaia, devido a um atropelamento do qual resultou uma vítima mortal, foi retomada, disseram à Lusa várias fontes.

"Foi totalmente retomada às 12h09", indicou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), cerca das 12h45.

Já fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto confirmou a morte de uma pessoa sem especificar sexo nem idade.

A circulação esteve a decorrer alternadamente por uma só via, depois de ter chegado a estar totalmente cortada entre a Granja e Francelos.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto registou um atropelamento ferroviário em São Félix da Marinha, no concelho de Vila Nova de Gaia.

O alerta foi dado às 10h58 e no local estavam, pelas 12h00, nove elementos dos bombeiros voluntários da Aguda com duas ambulâncias e um carro de combate.