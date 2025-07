Jovem morre afogado ao tentar atravessar o Douro em Gondomar

Um jovem morreu e outro foi resgatado com vida esta quarta-feira no rio Douro, em Valbom, Gondomar, quando tentavam atravessar a nado, revelou à agência Lusa o comandante da capitania do Douro, Rui Lampreia e fonte dos Bombeiros de Valbom.

O alerta foi dado pelas 15h38 para dois jovens que se encontravam em dificuldades no rio, na zona de Valbom, tendo à chegada dos meios ao local de elementos da estação salva-vidas sido possível resgatar um deles com vida, explicou Rui Lampreia.

"O segundo jovem foi resgatado do fundo do rio, inanimado, tendo sido tentadas manobras de reanimação", acrescentou o comandante. Fonte dos bombeiros de Valbom revelou, entretanto, que o "óbito foi declarado no local pelas 16h30".

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estiveram no local 18 operacionais apoiados por seis viaturas.