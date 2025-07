"Lisboa vai-se transformando num imenso bar aberto de álcool e droga, que gera violência e insegurança"

Foi apresentada esta quarta-feira a Plataforma Lisboa - As nossas Vozes, um movimento cívico que pretende pressionar o Governo e a autarquia para resolver os problemas que a cidade enfrenta.



Os promotores - que representam associações de moradores de toda a cidade - dizem que Lisboa se está a transformar num bar aberto de álcool e droga, das 17h00 às 7h00 da manhã.

A ex-ministra Paula Teixeira da Cruz, que integra a plataforma no papel de advogada e jurista, diz à Renascença que os problemas são vastos e abrangem várias entidades.

“O nosso objetivo é resolver problemas, portanto, a primeira aposta será obviamente no diálogo com as entidades municipais, mas não são só as entidades municipais, porque objetivamente se eu lhe falar, por exemplo, no ruído, está em causa também o Ministério do Ambiente. Se eu lhe falar da necessidade de fiscalização, está em causa o Ministério da Administração Interna”, sublinha a antiga ministra.

Paula Teixeira da Cruz diz que a situação é tão grave que até direitos básicos, como dormir ou circular, estão em causa.

“O que nós queremos, sobretudo, é satisfazer necessidades que são básicas face à degradação contínua da cidade. Isto não nasceu ontem nem nasceu neste mandato. Agora, é óbvio que a degradação atingiu um ponto já em que há direitos elementares como direito de circulação, como o direito ao sono que estão em causa.”

A antiga ministra da Justiça diz que as condições de vida na cidade têm vindo a degradar-se, resultado de políticas que permitem que Lisboa se transforme, gradualmente, num bar aberto de álcool e droga.

“Há bairros onde ninguém consegue dormir"



“Lisboa vai-se transformando num imenso bar aberto de álcool, droga que por sua vez gera violência e gera insegurança nas pessoas. E obviamente que isso se repercute naquilo que são direitos fundamentais o direito à integridade física e moral”, sublinha.

A jurista diz que “há bairros onde ninguém consegue dormir porque das 5 da tarde às 7 da manhã há amplificadores sonoros. Não se pode fazer uma coisa tão simples como abrir uma janela no Verão”.

“As condições de vida dentro da cidade vão-se degradando e transformando numa cidade profundamente agressiva para os seus habitantes”, lamenta.

Paula Teixeira da Cruz reconhece que o caso de Lisboa não é único e dá como bom exemplo a cidade do Porto, onde foi proibida a venda de álcool para consumo na via pública durante a noite e existe uma Zona de Contenção, que abrange quase toda a baixa, onde a venda de bebidas alcoólicas depois das 21h00 só é autorizada em cafés, bares, restaurantes e discotecas.