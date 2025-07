PSP detém homem suspeito de agredir a mãe de 76 anos no Porto

A PSP deteve um homem de 54 anos por, alegadamente, agredir a mãe de 76 anos com quem vivia no bairro das Campinas, no Porto, por esta não lhe dar dinheiro, anunciou esta quarta-feira a força policial.

Em comunicado, a PSP referiu que o suspeito de violência doméstica, detido na segunda-feira, ficou em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa -- depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

O homem, desempregado, vivia com a mãe há cerca de um ano, depois de ter cumprido nove anos de prisão por crimes contra a propriedade, sublinhou.

Segundo a PSP, o suspeito exigia dinheiro à mãe e, quando esta não lho dava, tornava-se agressivo e ameaçava-a e atirava-lhe objetos, numa escala de violência cada vez maior nos últimos tempos.