Recluso foi fazer exames fora da prisão e fugiu (mas foi capturado)

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa esteve esta quarta-feira em fuga, em Paços de Ferreira, aproveitando o facto de ter ido fazer exames a uma clínica, revelou à Lusa a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

No decurso da perseguição, que decorreu ao longo de cerca de um quilómetro, foram disparados para o ar três tiros de advertência pelo guarda prisional, acrescentou a resposta dos serviços prisionais.

Ativada a GNR, cujo posto se situa perto do local onde ocorreu a fuga, um guarda acabou por recapturar o fugitivo, continuou a fonte.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais acrescenta que vai ser aberto processo de averiguações interno, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, coordenado por magistrada do Ministério Público, para apurar as circunstâncias em que a ocorrência teve lugar.

Para os devidos efeitos criminais o assunto será comunicado ao Ministério Público, revelou ainda.

Quanto ao recluso, assinala a comunicação, encontra-se em medida cautelar de confinamento enquanto decorre o competente processo disciplinar.