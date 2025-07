Violência doméstica. Cruz Vermelha considera positivo o novo modelo de avaliação das vítimas

Entrou em vigor, esta terça-feira, um novo instrumento para avaliar o risco de violência doméstica.

De acordo com um comunicado emitido pelos ministérios da Cultura, Juventude, Desporto, Justiça e Administração Interna, entre as principais alterações no processo de avaliação, passa a haver, nos modelos oficiais a utilizar por GNR, PSP e outras entidades, indicadores de risco específicos para cada tipologia do crime, nomeadamente violência nas relações de intimidade e violência filio-parental.

Além disso, o risco passa a ter quatro níveis: baixo, médio, elevado e extremo.

A medida passa também a ser alargada a idosos, jovens e crianças. Trata-se da primeira revisão da ficha de avaliação de risco desde 2014, altura em que foi implementada, ou seja, há mais de 10 anos.

José Pinto, um dos responsáveis pela área de Violência Doméstica da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em Matosinhos, considera que são “sinais positivos, no sentido de tentar erradicar este fenómeno.”

“Conseguimos ter uma ficha e um modelo de avaliação que avaliam outras vítimas de forma menos generalizada. Conseguimos especificar e melhorar a forma de prevenir o crime. Também dá a hipótese aos técnicos que trabalham no terreno de poderem contribuir com este modelo de avaliação e de gestão. Efetivamente, isto traz aqui uma esperança de que vamos melhorar, quer na avaliação quer no que diz respeito à contenção de danos para as vítimas”, diz à Renascença.