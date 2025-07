"Bullying" baixa nas escolas onde os telemóveis não entram

No ano letivo 2024/2025, as escolas que implementaram a proibição do uso de smartphones “percecionaram uma diminuição substancial dos casos de 'bullying', de indisciplina e de confronto físico”, de acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

O documento revela que foi no 2.º ciclo que se verificaram medidas mais restritivas no uso do telemóvel em espaço escolar, seguindo as recomendações que o MECI enviou para as escolas no início do ano letivo. Em concreto, quase 79% das escolas adotaram medidas, o que representa mais 30 pontos percentuais face ao ano letivo anterior.

De um modo geral, “a maioria dos diretores afirma que as recomendações contribuíram para a evolução favorável do ambiente escolar”, mas avisam para as dificuldades na fiscalização e implementação quotidiana das normas, sobretudo quando coexistem diferentes níveis de ensino e quando a sensibilização familiar é limitada, realçando a importância de uma comunicação clara e de uma articulação contínua com famílias”.

Governo proíbe telemóveis nas escolas até ao 6.º ano

Na reunião do conselho de ministros desta quinta-feira foi aprovada a proibição de telemóveis nas escolas.

A medida abrange tanto estabelecimentos de ensino públicos, como privados.

Ainda não são, no entanto, conhecidas as regras que vão ser aplicadas, a partir de setembro.

Quanto aos outros níveis de ensino, no 3.º ciclo o objetivo é promover o uso limitado e responsável dos dispositivos, enquanto no ensino secundário, espera-se que os alunos façam uma utilização responsável.