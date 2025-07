Detido suspeito de ter baleado duas pessoas na praia de Carcavelos

As autoridades detiveram um jovem, de 21 anos, suspeito de ter ferido no domingo, com uma arma de fogo, duas pessoas num restaurante na praia de Carcavelos, concelho de Cascais, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que o incidente ocorreu após o suspeito e várias pessoas que o acompanhavam se terem envolvido numa discussão com os funcionários do estabelecimento.

"O suspeito efetuou vários disparos com uma arma de fogo que atingiram duas pessoas, um funcionário do restaurante, de 22 anos, e um outro jovem, de 21 anos, havendo referência à possibilidade de existirem mais vítimas", indica a PJ.

Uma das vítimas foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada para o hospital, sendo que os ferimentos da outra vítima foram "mais ligeiros".

"O suspeito, após os disparos, ausentou-se do local dos factos, para parte incerta, levando consigo a arma do crime", acrescenta a nota da polícia.

A PJ refere ainda que no domingo, após terem conhecimento deste crime, foram realizadas as "competentes diligências de investigação e recolha de elementos de prova".

O suspeito, que está indiciado por um crime de homicídio na forma tentada e outro de ofensa à integridade física, vai ser presente hoje a tribunal para primeiro interrogatório.