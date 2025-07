José Sócrates repreendido por juíza durante primeira sessão do julgamento

Sete anos depois de ter sido acusado pelo Ministério Público, José Sócrates começou a ser julgado no âmbito do processo Operação Marquês, juntamente com outros 20 arguidos, dos quais três são empresas.

A sessão arrancou com o regresso da defesa de Sócrates com requerimentos à Justiça e uma repreensão ao antigo primeiro-ministro.

A defesa alegou que o julgamento não poderia começar, nem praticar "qualquer ato", depois de ter apresentado na quarta-feira um pedido de recusa da juíza e do Procurador-Geral da República (PGR), junto do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Relação de Lisboa. Além disso, o advogado lembrou que o julgamento não é um processo urgente.

Pedro Delille considerou que a Susana Seca tomou decisões que ultrapassavam as competências da juíza, quando decidiu que os crimes do mini-processo não fossem julgados no processo principal.

José Sócrates abandonou momentaneamente a sala para ir à casa de banho ainda durante a intervenção do seu advogado. No regresso, depois de se ter ausentado sem consentimento, pediu para intervir, acabando por ser repreendido pela juíza.

A sessão foi entretanto interrompida para análise dos requerimentos apresentados pela defesa de Sócrates.

A sessão de julgamento arrancou com cerca de uma hora de atraso (hora prevista de inicio era 9h30), com a entrada de Susana Seca que lidera o colectivo de juízes, acompanhada pelas juízas Rita Seabra e Alexandra Pereira na sala de audiências do piso 6 do Campus da Justiça,

Na primeira fila, encontram-se os arguidos, entre os quais José Sócrates, que está sentado ao lado de Carlos Santos Silva, Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, do qual Santos Silva era gestor.

Entre os arguidos encontram-se também Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, antigos administradores da Portugal Telecom (PT).

Ausentes desta sessão estão três arguidos: Ricardo Salgado (ex-administrador do Grupo Espírito Santo), Hélder Bataglia (empresário) e José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates).

Nos primeiros minutos da sessão Susana Seca identificou os advogados dos arguidos e questionou se queriam prestar declarações. Dez dos arguidos presentes pretendem falar, entre os quais José Sócrates, que anunciou que o pretende fazer no arranque dos trabalhos.

O julgamento da Operação Marquês começa assim com 13 dos 18 arguidos (pessoas singulares) presentes, em faltam estão o primo do antigo primeiro-ministro, José Paulo Pinto de Sousa; Ricardo Salgado – que foi dispensado de comparecer em tribunal devido ao diagnóstico de Alzheimer; Sofia Fava; Rui mão de Ferro e Hélder Bataglia, fundador da Escom, por se encontrar em Angola.

O colectivo não dispensou a leitura da acusação antes do início da sessão

Recorde-se que os 21 arguidos respondem por mais de crimes económico-financeiros, entre os quais corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Este caso com mais de 12 anos conta com centenas de recursos, reclamações e outros incidentes processuais. Sócrates começa agora a ser julgado por 22 crimes: três de corrupção passiva (no exercício do cargo de primeiro-ministro), 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal.

Durante as audiências vão ser arroladas centenas de testemunhas, pelo que não é possível ter uma previsão sobre a duração do julgamento, o que também levou o advogado Tiago Rodrigues Matos, advogado de Armando Vara, a dizer que para já o seu cliente não quer falar, mas que não sabe se o cliente decidirá falar daqui a "três, quatro ou cinco anos". A juíza brincou com o "otimismo do advogado".

Para já, estão marcadas 53 sessões de julgamento, cerca de três sessões por semana, com início às 9h e fecho às 17h.