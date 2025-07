Nova ligação Oeiras/Lisboa. Ministro defende "penalizações" para uso de transporte individual

O ministro das Infraestruturas e Habitação participou na apresentação da nova ligação rápida entre Oeiras e Lisboa e afirmou que "é necessário atuar com outras medidas para incentivar o uso de transporte público" acrescentando que "não há forma nenhuma a não ser penalizar- entre aspas- quem usa transporte individual".

Miguel Pinto Luz discursava na sessão de apresentação do projeto que consiste em ligações entre Algés e o Colégio Militar em Benfica e entre Linda-aVelha e Alcântara. Em causa está um investimento de 93,5 milhões de euros que deve estar concluído em 2028.

Nas declarações, o ministro realçou que é necessário garantir que a rede de transportes públicos permitem a todos os cidadãos acesso ao "investimento de todos, feito por autarcas e pelo Governo centra". Para Miguel Pinto Luz os transportes "tem que estar resilientes, com menos greves, com mais paz social e a chegar a horas".

Esta manhã na sede da carris, em Miraflores, foi apresentado o novo projeto de transporte rápido Oeiras/Lisboa que prevê 29 novas estações e uma nova ligação com 16 veículos elétricos que vai funcionar numa faixa autónoma (diferente da faixa Bus).

De acordo com os estudos feitos pelas autarquias de Oeiras e Lisboa está previsto que as novas ligações sirvam 90 mil pessoas e atraiam para os transportes públicos mais 20 mil passageiros. As novas ligações estimam ainda encurtar em média 10 minutos aos percursos entre Algés e Benfica e Linda-a-Velha e Alcântara.

O presidente da Câmara de Oeiras saúda o projeto e aos jornalistas, no final da apresentação, realçou que a ligação já tinha sido falda em 1986 quando foi eleito como autarca pela primeira vez, mas que por falta de "vontade política" dos últimos Governos o projeto não avançou.

Isaltino Morais acredita que o novo projeto vai ajudar as duas cidades a atingir as metas carbónicas e destaca a importância da ligação de duas das cidades que mais contribuem para o PIB nacional.

O autarca reforçou ainda que face ao esforço, a autarquia de Oeiras tem como intenção participar no capital da Carris. Para Isaltino Morais "faz todo o sentido e a Câmara de Lisboa até devia agradecer" que Oeiras integre as empresas de transportes e diz que assumirá as responsabilidades "quer dê lucro, quer dê prejuízo".

Isaltino Morais aponta para 2028 o ano em que a nova linha de transportes estará a funcionar assim como o projeto SATUO. A mesma capacidade de compromisso falhou ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa que é mais contido.

Carlos Moedas defende que o ideal seria a rede funcionar já em 2028, mas lembra que "tendo experiência como presidente da Câmara a pior coisa que pode fazer é dar uma data". O autarca argumenta com as obras do metro que estão "atrasadíssimas" e volta a apelar ao Governo e à Administração do Metro para que o processo se torne mais célere, uma vez que "as duas linhas em obras, já deviam estar acabadas há muito tempo".