Pais recorrem à justiça para matricular filhos com deficiência

Para exigirem respostas dos serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), têm concentração marcada para a manhã desta quinta-feira, no Porto, junto à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), por iniciativa do Lions Clube Lisboa Inclusão (Lcli).

Criança recusada em cinco escolas

À Renascença, Branca Célia Dias relata o caso de “uma mãe que está desesperada a procurar uma escola para o seu filho, do 1.º ciclo, e já recebeu resposta negativa de cinco escolas”.

Esta responsável, que faz consultadoria educacional, refere que as escolas “dizem que não têm vagas”. No entanto, de acordo com Branca Célia Dias, “esta criança tem um atestado de incapacidade de 85%, portanto tem prioridade sobre muitas outras crianças”.

As dificuldades destes alunos não se ficam por arranjar uma vaga numa escola. Há outras situações que estes pais querem partilhar com o Delegado Regional de Educação do Norte.

"As crianças e jovens que precisam de um acompanhamento mais especializado são literalmente abandonados nas escolas e algumas são vítimas de maus-tratos."

Branca Célia Dias denuncia também que são frequentes as chamadas das autoridades às escolas para lidar com estes alunos. "Quando estes alunos entram em desregulação, as escolas, não tendo pessoal capacitado para lidar com estas diferenças, acabam por se socorrer das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e da Escola Segura da PSP, o que é uma profunda injustiça, porque estas crianças quando entram em desregulação, não sabem o que está a acontecer."

A concentração desta quinta-feira coincide com o debate parlamentar sobre Educação Inclusiva. Em causa a discussão da petição promovida pelo Movimento por uma Inclusão Efetiva (mie.) assinada por mais de 10 mil pessoas.