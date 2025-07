Português detido em Maiorca acusado de atropelar intencionalmente uma mulher

Um português de 19 anos foi detido por tentativa de homicídio, acusado de ter atropelado intencionalmente em Magaluf, na ilha de Maiorca, uma mulher, que continua hospitalizada em estado grave.

O incidente ocorreu na madrugada de terça-feira, quando cinco pessoas regressavam a casa após o fim do trabalho em Magaluf, no município de Calvià, detalhou a polícia espanhola em comunicado citado hoje pela agência Efe.

Numa rua com trânsito limitado, um veículo parado fez menção de atropelar o grupo, que repreendeu o condutor pela sua ação.

O jovem condutor reagiu acelerando várias vezes para intimidar o grupo, fez marcha-atrás bruscamente e atropelou os peões, deixando uma das mulheres gravemente ferida.

De acordo com a polícia local o condutor fugiu, tendo os serviços médicos prestado assistência à vítima, que foi transportada para o Hospital Universitário Son Espases, em Palma, onde permanece internada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

A Guarda Civil iniciou uma operação de busca e analisou as câmaras de segurança da zona para localizar o alegado autor do acidente.

Horas depois do incidente, o condutor compareceu voluntariamente na esquadra e confessou o sucedido. Os polícias também repararam nas marcas do forte impacto no veículo.