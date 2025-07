Portugueses toleram alguns crimes económicos e censuram conforme cor política, diz investigador

São os portugueses tolerantes aos crimes económicos? Não e sim. Luís de Sousa, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, considera que há praticas económicas fraudulentas que têm o rápido repúdio da população, mas quando surgem determinados episódios específicos, principalmente envolvendo políticos, o caso é diferente.

“De modo geral, as pessoas consideram que a corrupção, e toda a criminalidade económica, é censurável, no abstrato é amplamente rejeitada. Já quando têm de julgar episódios específicos, aí as opiniões diferem relativamente aos comportamentos indesejáveis da corrupção e o grau de condenação”, afirma Luís de Sousa, à Renascença.

O investigador revela que “quando se trata de figuras políticas, a posição dos cidadãos relativamente a direitos e garantias, a forma como entendem ou apoiam a existência de direitos processuais está fortemente condicionada com o alinhamento partidário e do político em questão. Se a pessoa em julgamento for do seu partido, aí as pessoas acham que devem haver todos os direitos processuais, agora para os adversários já não”, constata.

O investigador mostra-se preocupado. A tolerância e a normalidade de atos podem comprometer o combate ao crime. “Se uma pessoa que está a ver uma situação e não consegue diferenciar se a situação é corrupção, ou não, e esta devia ser denunciada, é um problema para todo o sistema de controlo que depende muito de provas que resultam de denúncias”.

Luís de Sousa acrescenta que, “quando se trata de comportamentos que são claramente uma violação da lei, a condenação é bastante consensual, deixa de o ser quando há ambiguidade legal, como conflitos de interesse, cunhas, mexer cordelinhos, dar jeitos, esse tipo de situação, que estão no patamar dos cinzentos, acaba por haver uma certa relativização”.

Comentando a Operação Marquês, considera que “acaba por ser um teste à robustez do sistema de justiça”, entendendo que “devia haver um balanço não apenas pelo poder político, mas até pelos próprios órgãos de governo da justiça, sobre as coisas que não correram tão bem ao longo do processo e que precisam de ser corrigidas para no futuro melhor se lidar com casos desta natureza”.

Os estudos, diz, mostram que os níveis de confiança nas instituições políticas são “bastantes baixos” e não são de agora. São “um problema crónico e estrutural” tendo os partidos um papel fundamental na “elevação dos padrões de ética na vida política”.

Defende uma maior autorregulação dos partidos, e afirma que “o que não podemos é continuar a adotar leis e depois dentro dos partidos não está a mudar nada”.