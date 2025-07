Prioridade aos julgamentos da corrupção. Cândida Almeida defende alteração legal

O processo da Operação Marquês arrastou-se por causa de diligências de um arguido, José Sócrates. “Houve algum abuso do direito de defesa, a propósito de cada decisão surgia um recurso e obviamente isso atrasa toda a tramitação e a consequência do recurso foi suspender o processo que é o que tem acontecido até aqui”, afirma à Renascença Cândida Almeida, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

As melhorias legais para a aceleração dos processos devem ocorrer após a fase de instrução e quando o caso siga para julgamento.

“Tem de se verificar a aceleração do processo terminada a fase de instrução, aí os recursos, reclamações, pedidos de recusa e aclaração, as múltiplas maneiras do arguido se defender - e que passam a ser um abuso - têm de ser alterados, não se deve mexer nos prazos da prescrição”, sublinha.

Cândida Almeida deixa a sugestão: “a próxima revisão do Processo Penal terá de cortar onde for possível o recurso, se este for apresentado em fase de julgamento deverá ter sempre efeito devolutivo, assim o processo continua com o julgamento e no fim, se houver razão que assista ao arguido, haverá consequências de retificação, acabando a interrupção sistemática do processo por interposições abusivas das defesas”.

Olhando para a operação Marquês, que viu há pouco tempo um processo extraído ser enviado também para julgamento por crimes de branqueamento, a ex-titular do DCIAP considera que deve ser julgado à parte e não junto ao principal processo, cujo julgamento arranca esta quinta-feira.

“Não estão na mesma fase, se ainda é possível recurso o processo não pode ir para tribunal de julgamento, onde o julgamento já está marcado. Não estão na mesma fase. Se atrasar, dificultar e impedir o início do julgamento a decisão deve ser ficar separado.”

A juíza Sofia Marinho Pires enviou o processo Marquês para julgamento em dezembro do ano passado, sentam-se no banco dos arguidos José Sócrates e mais 21 pessoas.

O antigo primeiro-ministro chegou a ser detido no aeroporto com base numa "comunicação bancária", numa investigação que envolvia suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. Foi a primeira vez que um ex-chefe do Governo foi detido em Portugal.

O processo começou em 2014, pelas mãos do procurador Rosário Teixeira e do juiz Carlos Alexandre e, posteriormente, o juiz Ivo Rosa. 11 anos depois chega à sala de audiências do tribunal.